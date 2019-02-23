تعرف على لائحة الضمان الإجتماعي الجديدة لمستفيدي مساعدة المقطوعة 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية أخر اخبار الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة من أهم البرامج الضمانية في السعودية ، وتقدم للمواطنين في السعودية الذين لا يقدرون على تلبية إحتياجاتهم الأساسية لأصحاب الرواتب المنخفة ، والذين لا يمتلكون دخل مادي ، بالإضافة إلي تمكين الأسر السعودية من الناحية الإقتصادية من اجل العمل على تلبية كافة إحتياجاتهم الأساسية ،وبسبب غلاء المعيشة ، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة المضافة في المملكة في بداية يناير من العام السابق من اجل الإصلاحات الإقتصادية وتطبيق رؤية المملكة 2020 م ، وسنقدم لكم بعض التفاصيل الجديدة عن لائحة الضمان الإجتماعي التي أعلنت الوزارة في الأونة الأخرة .

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لائحة الضمان الإجتماعي لمستفيدي الضمان

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية في الأونة الأخيرة عن لائحة جديدة لمستفيدي الضمان الإجتماعي من اجل العمل على تعديل كافة القوانين من اجل خدمة المواطن السعودي ، والعمل على تمكينهم ، حيث اوضحت وزارة العمل على أن مساعدة المقطوعة تستهدف شريحة العمر ما بين 18 حتي 59 عاماً ، وقد حددت العديد من الفئات المستفيدة كما يلي :-

النساء بدون عائل. البالغين سن الشيخوخة. الأسرة الغير معولة. اليتامي العاجزون عن العمل.

لائحة الضمان الإجتماعي الجديدة لمستفيدي مساعدة المقطوعة