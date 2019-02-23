تجديد وإصدار رخصة العمل وطريقة الاستعلام صلاحية الرخصة برقم السداد وقيمة الرسوم

خدمة وزارة العمل طريقة تجديد وإصدار رخصة العمل إلكترونياً، مع شرح طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم إقامة عامل وافد، أو رقم الحدود، أو عن طريق رقم السداد، كذلك كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل لاستكمال إجراءات التجديد، والتأكد من سلامة صلاحية الرخصة عقب سداد قيمة رسوم تجديد رخصة العمل، من ضمن الخدمات مكتب العمل الإلكترونية المقدمة للمنشآت، والتي تتم بعد الدخول لحسابات المستفيدين على بوابة الاستعلامات.

خدمة إصدار رخص العمل أو تجديدها من الخدمات الهامة جداً خلال الفترة الحالية، في ظل تطبيق قرارات التوطين والسعودية ضمن حكمة التعديلات الاقتصادية، ولعدم مخالفة لوائح العمل والإقامة للوافدين، يحرص أصحاب المنشآت على سلامة بيانات ووثائق العاملين لديهم، والعمل على تحسين لون نطاق المؤسسة للتمكن من تجديد رخصة العمل للموظف، وسنعرض خطوات أو طريقة تجديد و إصدار رخصة العمل إلكترونيا من خدمات حساب المنشأة على البوابة الإلكترونية للوزارة، وسنطرق كذلك لاستعرض بعد الخدمات ومنها الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل وصلاحية الرخصة.

ضوابط تجديد وإصدار رخصة العمل

أشارت بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للخدمات الإلكترونية، لخدمة تجديد وإصدار رخصة العمل إلكترونياً، لعمالة المنشأة من الوافدين والتي تعد بمثابة موافقة الوزارة على مزاولة المهنة في سوق العمل السعودي، وبالتالي عدم تعرض العامل لملاحقة الجهات الأمنية نتيجة مخالفة قوانين العمل، والتمكن من تجديد أو إصدار بطاقة إقامة العامل والحصول على الخدمات من قبل الجوازات السعودية وغيرها،وسنعرض فيما يلي كيفية الاستفادة من الخدمة.

أكدت وزارة العمل على مجموعة من الضوابط كي يتمكن صاحب المنشأة من إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة تضمن ما هو موضح أدناة.

سريان صلاحية تراخيص المنشأة.

الاشتراك في خدمات العنوان الوطني للبريد السعودي.

لا يمكن تجديد أو إصدار رخص العمل للمنشأة بالنطاق الأحمر.

المنشأة بالنطاق الأصفر لا يمكن إصدار رخص عمل جديدة لها.

اشترطت الوزارة لتجديد رخصة عمل لوافد بمنشأة بالنطاق الأصفر ألا يكون قد مر عليه سنتين او اكثر من ذلك من تاريخ الدخول للمملكة.

ألا يمر على تاريخ انتهاء رخصة العمل 6 اشهر.

طريقة إصدار أو تجديد رخص العمل

بوابة الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بوعد الدخول لحساب المستخدم، واختيار خدمات المنشأة، ثم خدمات مكتب العمل، يتم الدخول على خدمة إصدار رخص العمل، وعن طريق رقم العامل الوافد أو رقم الحدود، أو رقم الجواز أو رقم الإقامة، أو تاريخ إصدارها.

رخص العمل

يتم اختيار بيانات العامل المراد إصدار رخصة عمل له، أو تجديد الرخصة إن كانت قائمة، ثم يتم الضغط على إضافة لاستكمال باقي الخطوات، حتى الحصول على قيمة رسوم إصدار أو تجديد رخصة الإقامة وسداد الرسوم والحصول على رقم السداد لمتابعة انتهاء الخدمة والتأكد من صلاحية رخصة العمل.

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تجديد وإصدار رخصة العمل

وهذا ملخص لتسلسل الخطوات

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

طريقة تجديد وإصدار رخصة العمل

شرح طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل سنوفر لها مساحة خاصة من الشرح، وحول كيفية الاستعلام فيتم من خلال حساب المنشأة والدخول على خدمات مكتب العمل، ثم اختيار خدمة رخص العمل، وإدخال رقم العامل أو رقم الحدود أو رقم السداد، وفي حالة سداد الرسوم سيكون نتيجة البحث أنه تم السداد وهذا يعني ان الرخصة أن إصدارها أو تجديدها بالفعل.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

رقم سداد رخصة العمل

طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل تتم بنفس الطريقة التي يتم الحديث عنها بعالية، من بوابة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، واختيار رخص العمل، بعدها يتم إدخال رقم إقامة العامل أو رقم الحدود أو رقم الجواز للعامل، واستعراض البيانات، ومنها سيتم الحصول على رقم سداد رخصة العمل، وكذلك قيمة رسوم تجديد الرخصة والمقابل المالي لكل عامل.