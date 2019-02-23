شكرا لقرائتكم خبر عن 20 تشكيلياً يستلهمون الطبيعة الجمالية في «تجلت لنا العلا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا)

أطلق معهد «مسك» للفنون مبادرة «تجلت لنا العلا» التي تجمع 20 فناناً تشكيلياً من 7 مناطق في المملكة.

وتهدف المبادرة التي انطلقت يوم أمس وتستمر على مدى ثلاثة أيام حتى 23 فبراير، إلى استلهام الطبيعة الجمالية الحية في العلا، وتوثيق معالم جمالها من خلال أعمال فنية جمالية، حيث يقوم الفنانون برسم لوحات فنية أمام الجمهور في عرض تفاعلي حي، مستلهمين موضوعات لوحاتهم من الطبيعية الواقعية.

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إلى ذلك، يُعد معهد «مسك» للفنون مركزاً ثقافياً يُعنى بالفن والفنانين، ويعمل تحت رعاية مؤسسة مسك الخيّرية التي أسسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برئاسة الدكتور أحمد ماطر.

ويسعى المعهد إلى تشجيع المواهب الفنية الشابة المحلية في المملكة العربية السعودية، والارتقاء بسمعة الفنون السعودية والعربية، وتمكين التبادل والحوار الثقافي العالمي.

ويعمل المعهد وإقليمياً ودولياً، ومقره الرئيس في مدينة الرياض، ومن المقرر أن يتم افتتاح مركزه الثقافي عام 2020م، وسوف يشتمل على استوديوهات فنية ومساحات مخصصة للمعارض.

كما سيتم تأسيس مركز فني واستوديوهات للفنانين المقيمين في قرية المفتاحة للفنون في مدينة أبها.