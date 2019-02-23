شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يطبب عيون اليمنيين بـ11 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الأولى من مشروع تهيئة وتشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في محافظة مأرب ليخدم 1,300,000 مراجع من المحافظات اليمنية كافة.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه امتداداً للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن فقد وقّع المركز اتفاقا لتهيئة وتشغيل مركز متخصص لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2,977,777 «مليون دولار» (11.166 مليون ريال) وأضاف أن المشروع يهدف إلى علاج إصابات العيون والتعامل الطبي المهني مع تلك الحالات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تقديم التثقيف الصحي للعناية بالعين والتدخل المبكر لحالات البصر في جميع شرائح المجتمع، وتأمين الاحتياجات الطبية لمرضى ومصابي العيون وتخفيف معاناتهم وخاصة أمراض العمى، فضلاً عن توطين خدمات طبية تخصصية مرجعية في محافظة مأرب ومديرياتها، دعماً لوزارة الصحة والسكان اليمنية.

من جهة أخرى وزّع المركز أمس (الخميس) 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو غراماً على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 6,696 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.

Advertisements

ومن جهة أخرى دشن المركز اليوم (الجمعة) البرنامج التدريبي في دورتي صيانة الجوالات والإسعافات الأولية للأسر المعيلة في محافظة عدن، ضمن مشروع تحسين سبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود.

ويشارك في دورة الإسعافات الأولية التي تستمر عشرة أيام 30 متدربة، بينما تتلقى 30 متدربة، دورة في صيانة الجوالات، وتستمر شهراً كاملاً.

وستتلقى المتدربات مهارات وخبرات؛ بهدف تأهيلهن لسوق العمل، ليسهم ذلك في التخفيف من أعباء الحياة المعيشية.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني إن المركز حريص على التأهيل والتدريب، لما من شأنه فتح آفاق لفرص عمل للشباب والشابات لاسيما معيلات الأسر، من خلال التدريب على مثل هذه الدورات التي تعمل على إكسابهن المهارات وتجعلهن قادرات على تحسين الدخل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت حاليًا، وتشمل تأهيل مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية والخدمات المساندة تستمر أربعة أشهر، فيما تبدأ المرحلة الثانية بتشغيل واستقبال المرضى والبدء بالخطة التشغيلية والعلاجية مطلع شهر شوال القادم لمدة ثلاث سنوات.