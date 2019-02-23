شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصيني: إمكانات هائلة في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بكين)

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الملامح الرئيسية للعلاقات بين الصين والسعودية هي الاحترام والتفاهم والدعم المتبادل، وأضاف وانغ خلال اجتماعه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في العاصمة الصينية بكين أمس (الجمعة) أن السوق السعودية لديها إمكانات هائلة.

وشدد وزير الخارجية الصيني أن الصين تدعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها وترغب في تعزيز التعاون في مجال التقنية العالية.

وكان اللقاء على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.