شكرا لقرائتكم خبر عن «الفهد.. روح وقيادة» يُعلن المواعيد الجديدة لاستقبال الزوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلنت اللجنة التنظيمية لمعرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة»، المقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت، أن المعرض سيستقبل زواره من الساعة ٩ صباحاً إلى الساعة ٢ مساءً ابتداء من الأحد ٢٤ فبراير وحتى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال محمد سمان، أن المعرض يسلط الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله – ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، باستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.

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وبيَّن أن المعرض خصص جناحاً خاصاً للعلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ، إذ يتميز هذا المعرض عن سابقيه بصور تُعرض للمرة الأولى عن ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال، أن المعرض حريص على جذب الشباب الخليجي والعربي للتعرف على سيرة الملوك والقادة، والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها لشعوبهم، كما يستهدف حضور العائلات بتخصيص جناح (الطفل والتنشئة القيادية)، والذي سيسهم في تعليم الأطفال وتنشئتهم على القيادة واستلهامها من خلال أسلوب تربوي خاص تُشرف عليه اختصاصيات في رياض الأطفال.

يذكر أن اللجنة العليا قررت تمديد المعرض حتى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩، لمشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير.