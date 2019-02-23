شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: زيارة ولي العهد إلى الصين تدفع العلاقات إلى آفاق أوسع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، أن شراكة المملكة العربية السعودية مع الصين أثمرت عن نتائج ايجابية للدولتين خلال العقد الماضي.

وأشار عبر «تويتر» اليوم (الجمعة)، إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين تأتي تأكيداً على أهمية العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع.