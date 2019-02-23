أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازية بقرية الدغيبجة بحائل.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدني محافظة الحائط بمنطقة حائل، تمكن من إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازية، يبلغ عمقها 20 مترًا بقرية الدغيبجة، دون إصابته بأذى.

وكان رجال الدفاع المدني بالروضة في منطقة حائل، قد تمكنوا في 11 فبراير الجاري، من إنقاذ عامل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء، ثم نقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني- عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن مدني الروضة أنقذ العامل، الذي سقط في خزان مياه تحت الإنشاء داخل مزرعة بقرية الوسيطاء، وتم نقله إلى المستشفى لإصابته بكسر في قدمه، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة.

من جهة أخرى، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيّرات جوية يصحبها هطول أمطار.

وحثّ المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل، المقدم نافع الحرب، الجميع، إلى الأخذ بسبل السلامة عند هطول المطر، والحذر من محاولات عبور الأودية حال جريانها، واتباع السبل الآمنة؛ تجنّبًا لأي مكروه.