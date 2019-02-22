، كلية الغد تقدم برنامج "صحتك في دقائق" في مطار أبها ،

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نظمت كلية الغد الدولية للعلوم الطبيبة التطبيقية "بنات" في مطار أبها الإقليمي برنامج (صحتك في دقائق) وذلك التزاماً برسالة الكليات في نشر الوعي الصحي بين شرائح المجتمع.
جاء ذلك تحت إشراف عميد الكلية ووكيلة الكلية حيث تم إجراء الفحوصات للمسافرين، والتي شملت فحص مستوى السكر وضغط الدم، وقياس مؤشر كتلة الجسم والإجابة على الاستشارات الطبية بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ونخبة من منسوبات الكلية وطالباتها.
وأوضح عميد الكلية الدكتور مشيعل العلياني، بأن مثل هذه البرامج تأتي إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية، وتقديم الفحوصات الصحية بطرق مختلفة الهدف منها الوصول إلى فئات المجتمع واستغلال أماكن تواجدهم وفترة انتظارهم.
وأكدت وكيلة الكلية الدكتورة تركية الأحمري أن الكلية تحرص كل الحرص للمضي قدماً نحو مجتمع صحي بالإضافة إلى نشر ثقافة الوقاية.
وقدمت وكيلة الكلية شكرها وتقديرها للطيران المدني على توفيره كافة الإمكانيات اللازمة لمرافقة طاقم الكلية للكشف على المسافرين في رحلتي الذهاب والإياب.
كلية الغد تقدم برنامج "صحتك في دقائق" في مطار أبهارائد القرفي الخليج 365 2019-02-22
نظمت كلية الغد الدولية للعلوم الطبيبة التطبيقية "بنات" في مطار أبها الإقليمي برنامج (صحتك في دقائق) وذلك التزاماً برسالة الكليات في نشر الوعي الصحي بين شرائح المجتمع.
جاء ذلك تحت إشراف عميد الكلية ووكيلة الكلية حيث تم إجراء الفحوصات للمسافرين، والتي شملت فحص مستوى السكر وضغط الدم، وقياس مؤشر كتلة الجسم والإجابة على الاستشارات الطبية بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ونخبة من منسوبات الكلية وطالباتها.
وأوضح عميد الكلية الدكتور مشيعل العلياني، بأن مثل هذه البرامج تأتي إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية، وتقديم الفحوصات الصحية بطرق مختلفة الهدف منها الوصول إلى فئات المجتمع واستغلال أماكن تواجدهم وفترة انتظارهم.
وأكدت وكيلة الكلية الدكتورة تركية الأحمري أن الكلية تحرص كل الحرص للمضي قدماً نحو مجتمع صحي بالإضافة إلى نشر ثقافة الوقاية.
وقدمت وكيلة الكلية شكرها وتقديرها للطيران المدني على توفيره كافة الإمكانيات اللازمة لمرافقة طاقم الكلية للكشف على المسافرين في رحلتي الذهاب والإياب.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
11:18 PM
بمشاركة نخبة من فتيات الوطن
نظمت كلية الغد الدولية للعلوم الطبيبة التطبيقية "بنات" في مطار أبها الإقليمي برنامج (صحتك في دقائق) وذلك التزاماً برسالة الكليات في نشر الوعي الصحي بين شرائح المجتمع.
جاء ذلك تحت إشراف عميد الكلية ووكيلة الكلية حيث تم إجراء الفحوصات للمسافرين، والتي شملت فحص مستوى السكر وضغط الدم، وقياس مؤشر كتلة الجسم والإجابة على الاستشارات الطبية بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ونخبة من منسوبات الكلية وطالباتها.
وأوضح عميد الكلية الدكتور مشيعل العلياني، بأن مثل هذه البرامج تأتي إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية، وتقديم الفحوصات الصحية بطرق مختلفة الهدف منها الوصول إلى فئات المجتمع واستغلال أماكن تواجدهم وفترة انتظارهم.
وأكدت وكيلة الكلية الدكتورة تركية الأحمري أن الكلية تحرص كل الحرص للمضي قدماً نحو مجتمع صحي بالإضافة إلى نشر ثقافة الوقاية.
وقدمت وكيلة الكلية شكرها وتقديرها للطيران المدني على توفيره كافة الإمكانيات اللازمة لمرافقة طاقم الكلية للكشف على المسافرين في رحلتي الذهاب والإياب.
، كلية الغد تقدم برنامج "صحتك في دقائق" في مطار أبها ،
المصدر : الخليج 365
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