، قوة أمن طرق حائل تنفِّذ حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تعزيز العلاقة بين رجل الأمن ومرتادي الطرق

نفَّذت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل، وبالطرق كافة التابعة لها، توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بإطلاق الحملة الموسعة من قِبل القوات الخاصة لأمن الطرق في المناطق كافة تحت عنوان "أمنكم وسلامتكم هدفنا".

وتمثل التنفيذ بإقامة محاضرات للطلبة في المرحلة الثانوية، بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني، بعنوان "السلامة الأمنية والمرورية"، ومحاضرة أخرى من قِبل أحد مستشفيات المنطقة، بعنوان "الإسعافات الأولية"، وتوقيع شراكة مع أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة.

من جهته، زار فريق من أمن طرق حائل المنومين في بعض المستسقيات الحكومية والخاصة، وقدم الورود للمصابين بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية، ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة لمرتادي الطرق الخارجية.

وهدفت تلك الزيارة إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.