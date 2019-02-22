، محافظة هروب ترفع تقريراً عن حالة المواطن "هروبي".. وأمير جازان يوجه بعلاجه ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعاني حياة صعبة بعد تعرضه لحادثٍ مروري أفقده قدرته على المشي

رفعت محافظة هروب بمنطقة جازان تقريراً حول حالة المواطن أحمد الهروبي إلى إمارة المنطقة، حيث صدرت توجيهات أمير منطقة جازان قبل ثلاثة أسابيع بعلاجه في أحد المراكز المتخصصة.

وفي التفاصيل، أوضحت المحافظة أنه تم الوقوف على الحالة من قبل الجمعية المختصة في السكن لتحسين أوضاعه مع السكن، مبينةً أن هناك عوائق حدت من استكمال بعض الإجراءات من بينها عدم تعديل مهنته.

ويصارع المواطن أحمد هروبي معاناة الحياة الصعبة بعد تعرضه لحادثٍ مروري أفقده قدرته على المشي، إثر تعرضه لإصابات بالغة من جراء الحادث، واستمرت معه التبعات منذ 20 شهراً، لكن هذه المعاناة لم تكن الوحيدة، إذ يلاحقه هاجس الخوف من سقوط سقف غرفته التي يعيش فيها بمنزل والده، على رأسه قبل أن يستطيع الفرار منها، ففي تلك الغرفة المتهالكة متنفسه الوحيد نافذة يطل منها على الحياة خارج الأسوار ويستعيد منها أرشيف الذكريات.

ويسكن المواطن في محافظة هروب شرقي منطقة جازان، وهي منطقة جبلية وقد صعّب عليه ذلك بناء منزل نظراً لعدم قدرته المالية، ويرفع مناشداته للمسؤولين في مختلف الجهات الصحية والاجتماعية بالوقوف معه بشكل عاجل وذلك لحالة منزله الذي يضم أكثر من ٨ أشخاص حالياً، مؤكداً أن المسؤولين في الجمعية الخيرية وقفوا على حالته قبل مدة طويلة وقد وُعد بالسكن.

وفي زيارة "الخليج 365" لمنزل أسرة الهروبي اليوم، أكد في حديثه أنه يرغب في أن يتم علاجه داخل أو خارج المملكة، نظراً لأن قدمه تتحرك تلقائياً في بعض الأوقات حتى في أثناء نومه مما يبعث له أمل في قدرته على المشي مجددًا.