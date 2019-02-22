، برباعية.. الوحدة يعود لطريق الانتصارات.. ويزيد معاناة أحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الوحدة في العودة لسكة الانتصارات؛ بعدما تغلب على مضيفه فريق أحد بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذا الفوز استعاد فريق الوحدة المركز السادس، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة، بينما توقف العداد النقطي لفريق أحد عند 12 نقطة بالمركز الأخير.

بادر أصحاب الضيافة مبكراً في الوصول إلى مناطق منافسه عبر سلسلة من الفرص التي كانت في أغلب الأحيان ما تنتهي عند الدفاع فريق أحد، باستثناء تسديدة ماركوس جليرمي التي عذبت الحارس قبل أن يحولها لركلة ركنية في الدقيقة الخامسة.

واصل فريق الوحدة هيمنته على منطقة وسط الملعب، في حين لم يصمد دفاع أحد كثيراً أمام انطلاقات الثلاثي: عبدو، وجليرمي، وعصام الجبالي الذي نجح في افتتاح التسجيل لفريقه بالدقيقة 29؛ حينما استخلص أحمد عبدو الكرة من المدافع غازي عبدالرزاق، ومرر إليه كرة على طبق من ذهب لم يتوان في إيداعها شباك الحارس عبدالله العويشير.

ورفض اللاعب ماركوس جليرمي إلا أن يكلّل مجهوداته بهدف؛ وهو الذي تحقق له بالدقيقة 41 بعدما استغلّ الانطلاقة المميزة لزميله فواز الصقور من الجهة اليمنى بعكسه كرة أرضية أمامه، استقبلها وسددها بسرعة داخل الشباك مسجلاً سابع أهدافه في دوري المحترفين.

استهل فريق الوحدة الشوط الثاني ببداية قوية من أجل زيادة غلته التهديفية، ومن أول هجمة فعلية كاد أن يفعلها عندما أرسل فيصل درويش كرة عرضية مثالية وصلت إلى فواز الصقور البعيد عن أعين رقابة دفاعات أحد، ليسدد كرة رائعة أبت أن تدخل المرمى بعد ارتطامها بالعارضة في الدقيقة الثالثة على الانطلاقة.

بعدها نشط فريق أحد وخرج من مناطقه؛ حيث بادر بالهجوم، ومن أول محاولة كاد أن يدون هدفه الأول، لكن تسرُّع محمد الضو حال دون ذلك بالدقيقة 56، هذه المحاولة كانت إشعارًا بقرب الهدف الذي لم يتأخر كثيراً سوى 4 دقائق؛ عندما أطلق البديل علي الأسمري تسديدة صاروخية من خارج المنطقة عجز الحارس البديل عبدالله الجدعاني عن التصدي لها.

لم يكتفِ لاعبو الوحدة بمشاهدة فريق أحد يقلص الفارق؛ فكانت ردة فعلهم سريعة؛ فبعد مرور 7 دقائق وتحديداً في الدقيقة 67 تمكّن اللاعب أحمد عبدو من تعزيز غلة فريقه من الأهداف بتسجيله الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.



وأثمرت السيطرة الوحداوية المطلقة على مجريات اللعب، هدفاً رابعاً عن طريق المتألق ماركوس جليرمي، الذي كسر مصيدة التسلل لينفرد بالحارس عبدالله العويشير ويضع الكرة على يساره داخل الشباك.