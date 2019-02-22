، بالفيديو.. موجة ضباب كثيف تتسبّب في تدنّي الرؤية بمحافطة بلقرن ،

محمد بن مسعود - الدمام - صاحبها هطول أمطار خفيفة وتراجع في درجات الحرارة



اجتاحت، اليوم الجمعة، موجة ضباب كثيف معظمَ المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصاً الجنوبية والغربية منها؛ مما تَسَبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 20 متراً.

وصاحَبَ موجة الضباب هطولُ أمطار خفيفة على أجزاء من المحافظة شملت مركز باشوت والمناطق الشمالية التابعة له، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة إلى دون الـ13 درجة.

ورصدت عدسة "الخليج 365" بعض المناطق التي غطّاها الضباب ومن ضمنها طريق الطائف - أبها السريع.

