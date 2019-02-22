- 1/2
- 2/2
اجتاحت، اليوم الجمعة، موجة ضباب كثيف معظمَ المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصاً الجنوبية والغربية منها؛ مما تَسَبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 20 متراً.
وصاحَبَ موجة الضباب هطولُ أمطار خفيفة على أجزاء من المحافظة شملت مركز باشوت والمناطق الشمالية التابعة له، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة إلى دون الـ13 درجة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بعض المناطق التي غطّاها الضباب ومن ضمنها طريق الطائف - أبها السريع.
بالفيديو.. موجة ضباب كثيف تتسبّب في تدنّي الرؤية بمحافطة بلقرنسويد الحارثي الخليج 365 2019-02-22
اجتاحت، اليوم الجمعة، موجة ضباب كثيف معظمَ المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصاً الجنوبية والغربية منها؛ مما تَسَبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 20 متراً.
وصاحَبَ موجة الضباب هطولُ أمطار خفيفة على أجزاء من المحافظة شملت مركز باشوت والمناطق الشمالية التابعة له، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة إلى دون الـ13 درجة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بعض المناطق التي غطّاها الضباب ومن ضمنها طريق الطائف - أبها السريع.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
10:26 PM
صاحبها هطول أمطار خفيفة وتراجع في درجات الحرارة
اجتاحت، اليوم الجمعة، موجة ضباب كثيف معظمَ المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصاً الجنوبية والغربية منها؛ مما تَسَبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 20 متراً.
وصاحَبَ موجة الضباب هطولُ أمطار خفيفة على أجزاء من المحافظة شملت مركز باشوت والمناطق الشمالية التابعة له، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة إلى دون الـ13 درجة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بعض المناطق التي غطّاها الضباب ومن ضمنها طريق الطائف - أبها السريع.
، بالفيديو.. موجة ضباب كثيف تتسبّب في تدنّي الرؤية بمحافطة بلقرن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. موجة ضباب كثيف تتسبّب في تدنّي الرؤية بمحافطة بلقرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.