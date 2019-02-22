، "تعليم صامطة" يختتم أعمال ملتقى الرياضيات.. وهذه توصياته ،

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اختتمت يوم أمس أعمال ملتقى الرياضيات، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان واستضافه مكتب تعليم محافظة صامطة تحت شعار "رؤى وطموحات لتعليم وتعلم الرياضيات".
جاء ذلك بحضور مساعد تعليم جازان للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين الدويري ومدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد صميلي، ونخبة من منسوبي التعليم بالمنطقة.
وشهد اليوم الأخير للملتقى مجموعة من الفعاليات وأوراق العمل، تضمنت سبع ورقات عمل وتجربة من أصل ثلاث عشرة ورقة وتجربتين شارك بها عدد من المشرفين والمشرفات وقادة المدارس وقائداتها ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات من مدارس المنطقة كافة.
كما تناولت الجلسات أبرز مستحدثات برمجيات الرياضيات التعليمية، ومعايير الممارسات الرياضية في ضوء التوجهات الدولية، ووحدات تفاعلية لدعم تعليم الرياضيات، والحقيبة المنهجية للمفردات الرياضية، وأثر النمو المهني التخصصي لمعلمات الرياضيات على التحصيل العلمي لطالبات الصف السادس.
وخرج الملتقى بعدة توصيات كان من أبرزها التدريب على كفايات بناء مناهج الرياضيات ومعاييره، وبناء دليل تفصيلي حول برمجيات تعليم الرياضيات وآلية تنفيذها، وإعداد حقائب تدريبية لدعم إستراتيجيات التدريس الحديثة لمعلمي الرياضيات، والإفادة من أداة الغلاف التعليمي من إنشاء منصات تفاعلية وتطبيقات رياضية، والتركيز على الممارسات الرياضية بين الطلاب وتنويع الأنشطة التعليمية وإستراتيجيات التقويم الحديثة، ونشر تجارب الفائزين بجوائز التميز والطلاب الحاصلين على درجات عليا في اختبارات قياس. واختتمت أعمال الملتقى بتكريم المشاركين واللجان العاملة.
"تعليم صامطة" يختتم أعمال ملتقى الرياضيات.. وهذه توصياتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-22
اختتمت يوم أمس أعمال ملتقى الرياضيات، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان واستضافه مكتب تعليم محافظة صامطة تحت شعار "رؤى وطموحات لتعليم وتعلم الرياضيات".
جاء ذلك بحضور مساعد تعليم جازان للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين الدويري ومدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد صميلي، ونخبة من منسوبي التعليم بالمنطقة.
وشهد اليوم الأخير للملتقى مجموعة من الفعاليات وأوراق العمل، تضمنت سبع ورقات عمل وتجربة من أصل ثلاث عشرة ورقة وتجربتين شارك بها عدد من المشرفين والمشرفات وقادة المدارس وقائداتها ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات من مدارس المنطقة كافة.
كما تناولت الجلسات أبرز مستحدثات برمجيات الرياضيات التعليمية، ومعايير الممارسات الرياضية في ضوء التوجهات الدولية، ووحدات تفاعلية لدعم تعليم الرياضيات، والحقيبة المنهجية للمفردات الرياضية، وأثر النمو المهني التخصصي لمعلمات الرياضيات على التحصيل العلمي لطالبات الصف السادس.
وخرج الملتقى بعدة توصيات كان من أبرزها التدريب على كفايات بناء مناهج الرياضيات ومعاييره، وبناء دليل تفصيلي حول برمجيات تعليم الرياضيات وآلية تنفيذها، وإعداد حقائب تدريبية لدعم إستراتيجيات التدريس الحديثة لمعلمي الرياضيات، والإفادة من أداة الغلاف التعليمي من إنشاء منصات تفاعلية وتطبيقات رياضية، والتركيز على الممارسات الرياضية بين الطلاب وتنويع الأنشطة التعليمية وإستراتيجيات التقويم الحديثة، ونشر تجارب الفائزين بجوائز التميز والطلاب الحاصلين على درجات عليا في اختبارات قياس. واختتمت أعمال الملتقى بتكريم المشاركين واللجان العاملة.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
10:14 PM
بمجموعة من الفعاليات وأوراق العمل
اختتمت يوم أمس أعمال ملتقى الرياضيات، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان واستضافه مكتب تعليم محافظة صامطة تحت شعار "رؤى وطموحات لتعليم وتعلم الرياضيات".
جاء ذلك بحضور مساعد تعليم جازان للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين الدويري ومدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد صميلي، ونخبة من منسوبي التعليم بالمنطقة.
وشهد اليوم الأخير للملتقى مجموعة من الفعاليات وأوراق العمل، تضمنت سبع ورقات عمل وتجربة من أصل ثلاث عشرة ورقة وتجربتين شارك بها عدد من المشرفين والمشرفات وقادة المدارس وقائداتها ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات من مدارس المنطقة كافة.
كما تناولت الجلسات أبرز مستحدثات برمجيات الرياضيات التعليمية، ومعايير الممارسات الرياضية في ضوء التوجهات الدولية، ووحدات تفاعلية لدعم تعليم الرياضيات، والحقيبة المنهجية للمفردات الرياضية، وأثر النمو المهني التخصصي لمعلمات الرياضيات على التحصيل العلمي لطالبات الصف السادس.
وخرج الملتقى بعدة توصيات كان من أبرزها التدريب على كفايات بناء مناهج الرياضيات ومعاييره، وبناء دليل تفصيلي حول برمجيات تعليم الرياضيات وآلية تنفيذها، وإعداد حقائب تدريبية لدعم إستراتيجيات التدريس الحديثة لمعلمي الرياضيات، والإفادة من أداة الغلاف التعليمي من إنشاء منصات تفاعلية وتطبيقات رياضية، والتركيز على الممارسات الرياضية بين الطلاب وتنويع الأنشطة التعليمية وإستراتيجيات التقويم الحديثة، ونشر تجارب الفائزين بجوائز التميز والطلاب الحاصلين على درجات عليا في اختبارات قياس. واختتمت أعمال الملتقى بتكريم المشاركين واللجان العاملة.
، "تعليم صامطة" يختتم أعمال ملتقى الرياضيات.. وهذه توصياته ،
المصدر : الخليج 365
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