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قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة للشيخ ناصر أبو حبيب الشثري، وأسرة الشثري، في فقيدتهم؛ وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتها أعربت أسرة الشثري عن شكرها وامتنانها لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.
"محمد بن عبدالرحمن" يقدم العزاء لأسرة الشثريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-22
قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة للشيخ ناصر أبو حبيب الشثري، وأسرة الشثري، في فقيدتهم؛ وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتها أعربت أسرة الشثري عن شكرها وامتنانها لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
10:09 PM
خلال زيارةٍ قام بها لمقرّ العزاء بالرياض
قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة للشيخ ناصر أبو حبيب الشثري، وأسرة الشثري، في فقيدتهم؛ وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتها أعربت أسرة الشثري عن شكرها وامتنانها لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.
، "محمد بن عبدالرحمن" يقدم العزاء لأسرة الشثري ،
المصدر : الخليج 365
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