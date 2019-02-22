صحيفة بريطانية شهيرة: زيارة محمد بن سلمان الآسيوية تثبت أن السعودية أقوى الدول العربية وأهمها

نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالاً تحليلياً لمايكل بنوين ، يسلط فيه الضوء على جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الآسيوية إلى الهند وباكستان والصين.

وقال كاتب المقال إن زيارة ولي العهد لهذه الدول تثبت أن السعودية ينظر لها في آسيا بأنها من أهم وأقوى الدول العربية في الشرق الأوسط .

وأضاف أن السجاد الأحمر بُسط لولي العهد في باكستان كما أن الناس خرجوا مهللين له وفرحين بزيارته، كما أثنى عليه رئيس الوزراء عمران خان واستقبله بحفاوة بالغة، وأرسلت طائرات مقاتلة لمرافقة طائرته، بمجرد دخولها الأجواء الباكستانية.

وأردف أن خان استطاع إبرام تعهدات استثماريه بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، وفي الهند، نارندرا مودي استقبل ولي العهد في المطار.