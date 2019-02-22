شاهد : ولي العهد يطمئن على صحة رئيس تحرير صحيفة الرياض بعد تعرضه لوعكة في الصين

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رئيس تحرير صحيفة الرياض فهد العبدالكريم، بعد تعرضه لوعكة صحية، في بكين. واطمأن ولي العهد على صحة العبدالكريم، في لفتة تدل على اهتمامه بالإعلام والإعلاميين.

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