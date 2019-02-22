الخدمة المدنية تعلن عن وظائف يشغلها شخصين بمختلف الأوقات و بتقاسم الدوام … وهكذا يكون راتبها

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قال وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح عادل اليوسف إن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المحدثة تتيح للجهات الحكومية التعاقد جزئياً مع شخصين لشغل وظيفة واحدة، بحيث يداوم كل منهما ساعات محددة، أو أياماً معينة.

وأوصح أن هذا النوع من التعاقد يخدم الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم بالعمل لساعات طويلة كالمرضى والمعاقين والأمهات وغيرهم، مبيناً أن راتب الوظيفة يتم تقسيمه على الشخصين المتعاقد معهما.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أن هذا التعاقد الجزئي سيتيح للجهات الحكومية مرونة عالية في التعامل مع وظائفها لأجل تحقيق أهدافها.

يذكر أن لائحة الموارد البشرية المحدثة والتي صدر بها تعميم مؤخراً، حددت ضوابط للتعاقد الجزئي، أهمها أن يكــون الــدوام خلال ســاعات العمــل التــي تحددهــا الجهــة، وألّا تزيـد علـى نصـف سـاعات العمـل الرسـمية خلال الشـهر.