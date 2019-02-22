سحب ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق.. السبت

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيّأة -غدًا السبت- لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، والتي تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق الرياض، والشرقية، ونجران، والحدود الشمالية، ومرتفعات عسير، وجازان، والباحة، تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تتأثر غدًا السبت، بتكوّن السحب الرعدية الممطرة، والتي تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، مشيرة إلى أن ارتفاع الموج يتراوح من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية، تكون جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، قد توقّع أجواءً معتدلة نهارًا في إجازة نهاية الأسبوع، تميل للبرودة ليلًا، مشيرًا إلى عدم وجود غبار يوم السبت، مع وجود غبار يوم الجمعة.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الأجواء المتوقعة -بإذن الله- في إجازة نهاية الأسبوع، هي أجواء جيدة معتدلة نهارًا، تميل للبرودة أول الليل، باردة آخره، ولا توجد فرصة للغبار يومي الخميس والسبت، أما اليوم الجمعة؛ فمتوقع نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية، على أجزاء من الوسطى لا تمنع من التنزّه، مع توقّع أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية.

وأوضح الباحث في الطقس، أن يوم السبت هو أول أيام سعد بلع (العقرب الثانية) والنجم السابع من الشتاء، وأيامه 13 يومًا، وهو آخر أنواء الشتاء. مضيفًا أنه يسمى بـ«عقرب الدم»؛ دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن أحيانًا برده يكون شديدًا يضرّ المزروعات إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري. مشيرًا إلى أن الأمطار تكثر فيه.

وتابع الحصيني قائلًا: إن العرب تقول «إذا طلع بلع اقتحم الربع -ولد الإبل- ولحق أهله الهبع -هو ولد الإبل آخر النتاج- وصيد المرع وصار في الأرض لمع، من العشب»، أما العامة فتقول «إذا طلع الحوت البرد يموت». مضيفًا أنه يكثر فيه الفقع، ويكون وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له في التأخر طوال العام، وفيه هجرة الدحروج المطوق.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على مدن ومناطق المملكة: