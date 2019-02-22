السعودية اليوم / كلية العلوم والآداب بالقريات تنظم ملتقى " الواقع والمأمول في التعلُّم الإلكتروني "

سكاكا 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسبرعاية معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، نظمت كلية العلوم والآداب بالقريات الملتقى الأول لها بعنوان "التعلم الإلكتروني بين الواقع والمأمول" في قاعة شهداء الواجب بمجمع كليات البنات بالقريات .وانطلق الملتقى بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة لرئيس الملتقى وعميد الكلية الدكتور مشعل العنزي استعرض خلالها أهداف وأهمية الملتقى كجزء من اهتمام الجامعة في مواكبة مستجدات العصر ومقتضياته، واستجابة لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة التي تنطلق من وعي عميق بمواطن القوة في المملكة ومؤهلاتها الضخمة في شتى المجالات.بعد ذلك ألقى عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الدكتور سالم العنزي كلمة أشار فيها إلى أن هذه الخطوة ستسهم في التقاء الأفكار وتبادل الخبرات والتنسيق العلمي والتكنولوجي بين جامعات المملكة، وتنعكس إيجاباً على منظومة التعلم الإلكتروني بالجامعة من خلال تبادل الأفكار والأطروحات لتحقيق أهداف الملتقى.بعد ذلك بدأت فعاليات الجلسة الأولى برئاسة عميد كلية العلوم والآداب بطبرجل الدكتور حمود الشمري، حيث ألقى وكيل عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الإله سليماني كلمة استعرض خلالها تجربة جامعة الملك عبدالعزيز في تفعيل التعلم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية، والكتب الرقمية التفاعلية، ومستودعات المحتويات التعليمية الإلكترونية، ثم اختتم كلمته بعرض الرؤية المستقبلية للعمادة.تلا ذلك عرض لتجربة جامعة الجوف في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد قدمه منسق الشؤون الأكاديمية بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الدكتور محمد السوداني، والتي كان أبرزها عرض إنجازات عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الجوف في مجال إنتاج المقررات الإلكترونية والمدمجة، وإنتاج 6014 موردًا تعليميًا ورفعها عبر منصة شمس، حيث حصدت جامعة الجوف المركز الرابع لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية، مستعرضاً الرؤية المستقبلية للعمادة.واختتمت الجلسة بكلمة مشرف وحدة التعلم الإلكتروني بكلية العلوم والآداب بالقريات الدكتور محمد خلاف، عرض خلالها ما أنجزته الكلية في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والخدمات والبرامج التي تقدمها الكلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخطة التطويرية المستقبلية التي تنشدها وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية.ثم انطلقت فعاليات الجلسة الثانية برئاسة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات الدكتور محمد صائم الدهر، حيث بدأت بورقة وكيل عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك خالد الدكتور عادل قحمش، ومدير جودة المقررات الإلكترونية بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك خالد عبر الشبكة عبد الله الشهراني، استعرضا خلالها جهود جامعة الملك خالد في تفعيل التعلم الإلكتروني والأخذ بمقتضيات التطور التكنولوجي، وأبرز إنجازات العمادة في مجال إنتاج المقررات الإلكترونية وتطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية وبناء بنوك الأسئلة المتنوعة.وبدأت بعد ذلك حلقة نقاش مفتوحة بإدارة الأستاذ المشارك بكلية العلوم والآداب بالقريات الدكتور عبد الله العنزي، تضمنت مداخلات ومشاركات الحضور والرد عليها من قبل خبراء التعلم الإلكتروني بجامعة الملك عبد العزيز والملك خالد وجامعة الجوف ، تبع ذلك عرض لأهم التوصيات والرؤى التي تمخض عنها الملتقى قدمه وكيل كلية العلوم والآداب بالقريات الدكتور راضي الرويلي .واختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم المشاركين من ضيوف الكلية والجامعة واللجان المنظمة لفعاليات الملتقى.//انتهى//22:31ت م0153