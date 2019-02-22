السعودية | الداخلية تعلن فتح باب القبول لبرنامج الابتعاث الأمني الداخلي والخارجي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الداخلية تعلن فتح باب القبول لبرنامج الابتعاث الأمني الداخلي والخارجي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية) عن فتح باب القبول لطلاب السنة التحضيرية بالجامعات السعودية للالتحاق في (البرنامج الأكاديمي الأمني) للابتعاث الجامعي (الخارجي والداخلي) على النحو التالي:

برنامج الابتعاث الخارجي:

شروط الإنضمام لبرنامج الابتعاث الخارجي:

– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

– الحصول على الثانوية العامة بنسبة 80% فأعلى.

– إجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن 4 من 5 فأعلى.

– اجتياز اختباري اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 4 في اختبار الآيلتس (IELTS) أو 20 في اختبار التوفل (IBT TOFEL).

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تحديد سمات الشخصية.

– أن لا يكون قد سبق له الابتعاث.

– أي شروط أخرى تحددها الكلية.

مميزات الابتعاث الخارجي:

– التعيين مباشرة بعد اجتيار البرنامج (الحصول على درجة البكالوريوس) ضابطاً بإحدى قطاعات وزارة الداخلية.

– الدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية الموصى بها من قبل التعليم العالي.

– تمكين الطالب من دراسة التخصص الذي يرغبه على أن يتوافق مع الاحتياج الفعلي لقطاعات وزارة الداخلية.

– احتساب المواد التي درسها الطالب في السنة الأولى المشتركة من قبل الجامعات الأمريكية.

– يتم تعيين الطالب المبتعث ضمن البرنامج الأكاديمي الأمني (بعد ابتعاثه والتأكد من انتظامه في الدراسة الأكاديمية) كطالب ضابط يصرف له مكافأة مالية شهرية إضافة إلى مكافأة مبتعث التي تصرف له من قبل التعليم العالي.

– يتم تعيين الطالب بعد تخرجه في القطاع المناسب لتخصصه.

برنامج الابتعاث الداخلي:

برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية في المسارات (العدالة الجنائية، الأمن الداخلي، الدراسات الاستخباراتية).

شروط الإنضمام لبرنامج الابتعاث الداخلي:

– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

– إجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن 4 من 5 فأعلى.

– اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن (55).

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تحديد سمات الشخصية.

– أن لا يكون قد سبق له الابتعاث.

– أي شروط أخرى تحددها الكلية.

مميزات الابتعاث الداخلي:

– مدة الدراسة في البرنامج 4 سنوات وتحتسب ضمن الخدمة العسكرية للطالب عند التقاعد.

– البرنامج خاضع لجميع معايير الاعتماد الأكاديمي لهيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي.

– يحصل الطالب في البرنامج على مكافأة شهرية مجزية.

– يحصل الخريج على وظيفة برتبة ضابط في أحد قطاعات وزارة الداخلية.

– التدريب في البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية.

– يوفر للطالب سكن داخلي في مقر كلية الملك فهد الأمنية بجميع التجهيزات التي يحتاجها الطالب.

– يقدم البرنامج بالشراكة الأكاديمية مع جامعة نيوهيفن الأمريكية.

– خريج البرنامج يماثل أكاديمياً خريج نفس البرنامج من جامعة نيوهيفن الأمريكية.

الجامعات المستهدفة:

– جامعة الملك سعود

– جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

– جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

– جامعة الملك عبدالعزيز

هدف البرنامج:

يهدف البرنامج الأكاديمي الأمني إلى بناء الكفاءات المتميزة من الكوادر البشرية للعمل في المجال الأمني عن طريق تأهيلهم وتدريبهم وتزويدهم بالمعارف الضرورية التي تكفل جودة مخرجاتها وتميزها من الناحية المعرفية والسلوكية والمهنية.

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1440/6/19هـ الساعة العاشرة صباحاً حتى يوم الثلاثاء الموافق 1440/6/28هـ الساعة العاشرة صباحاً.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/06/19هـ الساعة 10:00 صباحاً.