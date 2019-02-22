شكرا لقرائتكم خبر عن 3001 مخالفة وقوف فى أماكن «ذوى الاحتياجات» والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم، 3001 مركبة مخالفة، وقف أصحابها فى الأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية التى تشنها إدارات المرور فى جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التى تقف فى أماكن ذوي الاحتياجات.