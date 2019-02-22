شكرا لقرائتكم إنقاذ طفل من قاع بئر عمقها 20 مترًا في حائل عبر آلية مطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حائل

أنقذ الدفاع المدني في حائل، مساء اليوم الجمعة، طفلًا يبلغ من العمر 9 سنوات، من قاع بئر ارتوازية عمقها نحو 20 مترًا في محافظة الحائط.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الحائط تمكنت من إنقاذ طفل يبلغ التاسعة من عمره من قاع بئر ارتوازية يبلغ عمقها نحو 20 مترًا غير مكيسة بقرية الدغيبجة التابعة لمحافظة الحائط.

وأضاف الحربي أن فرق الإنقاذ استخدمت الآلية المطورة لعملية الرفع، وتم التعامل مع الحالة بحذر خشية حدوث انهيارات ترابية، حتى تم إنقاذه بصحة جيدة، وسُلم لذويه دون إصابته بأذى.



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