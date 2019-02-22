شكرا لقرائتكم الصحة تحذر من تجاهل فحص ما قبل الزواج وتضرب مثلًا بأمراض الدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الصحة أن فحص ما قبل الزواج يهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية. وأوضحت الصحة أن أمراض الدم الوراثية مثلًا تؤثر على كريات الدم الحمراء وتتسبب في ظهور أعراض مرضية تقلل من قدرة الكريات على القيام بوظائفها.

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