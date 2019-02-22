الان تتابع متحدث الهلال الأحمر في الطائف يحتفل بزواجه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: احتفل المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي وأخيه وسام بحفل زواجهما الليلة داخل قاعة السلام بالطائف. شرّف الحفل جمعٌ كبير من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء والإعلاميين وزملائهم في العمل.

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