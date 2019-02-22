شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تُطلق جائزة «السلام للسينما» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشارك منظمة التعاون الإسلامي في احتفالات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام والتلفزيون الأفريقي «فيسباكو»، الذي سيعقد في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، من 23 فبراير إلى 2 مارس 2019 تحت شعار «ذاكرة ومستقبل دور السينما الأفريقية».

ويصادف المهرجان هذا العام ذكرى مرور ٥٠ عاماً على تأسيسه، ويحظى بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء العربية والأفريقية، ومن دول أوروبية وعدد من المؤسسات الدولية مثل «اليونسكو» والاتحاد الأوروبي.

وستمنح الأمانة العامة للمنظمة جائزتها الخاصة تحت عنوان «جائزة السلام والتعايش»، لأفضل فيلم وثائقي يلبي المعايير التي حددتها لجنة التحكيم في المنظمة، وينقل رسالة عن التعايش السلمي ويعزز السلام والتسامح.

وتكافئ الجائزة الخاصة للمنظمة أفضل فيلم وثائقي يساهم في أهداف المنظمة المتمثلة في تعزيز التنوع الثقافي ومكافحة جميع أشكال ومظاهر التعصب والتمييز، والقوالب النمطية ضد الإسلام والمسلمين.

وتؤكد المنظمة حرصها على أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ الأنشطة الثقافية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، لمكافحة الصور النمطية السلبية وتعزيز الصورة الإيجابية للإسلام والمسلمين.

وقد قامت الأمانة العام للمنظمة باعتماد تشكيل لجنة للخبراء والتحكيم من بعض الدول الأعضاء، لتقييم الأفلام الوثائقية المطروحة في مهرجان «فيسباكو» قبل منحها الجائزة.

وسبق أن كلف مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر والدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء، الأمانة العامة، باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الإنتاج السينمائي وتعزيز التعاون في المجال الثقافي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك عقد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي السينمائي مستقبلاً.