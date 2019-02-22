بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يوجِّه بمراجعة محتوى الكتب المبيعة في «المواقيت»

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الجمعة، معاونيه والمتخصصين في الوزارة، بمراجعة المحتوى العلمي للكتيبات التي تباع في أكشاك وبسطات المواقيت؛ للتأكد من سلامة ما تحويه من مواد شرعية، والوقوف على مدى صحتها الشرعية.

جاء ذلك، خلال زيارة وزير الدولة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أحد مواقيت مكة المكرمة؛ حيث استوقفه أحد رواد الجامع الذي يخدم الميقات، وحثَّه على ضرورة مراجعة الكتيبات التي تباع في الأكشاك.

وتفاعل الوزير مع دعوة المواطن، ووجَّه مساعديه والمتخصصين بجمع نماذج من تلك المؤلفات، بلغات مختلفة، لمراجعتها والتأكد من صحة ما تحويه من مادة فقهية.

وفي التوقيت ذاته، وجَّه الوزير الشكر للمواطن، مشيدًا بحرصه على مصلحة البلد والمسلمين كافة، قائلًا: «أنت فخر للمواطن الحريص على خير المسلمين، والحريص على أمن هذا البلد واستقراره.. أشكرك على التوجيه، فلفتتك بضرورة مراقبة ما يباع من كتيبات أو مطبوعات، تدل على أنك مواطن صالح يحرص على أمن واستقرار بلاده ويحافظ على دينه.. وأن مثل هذه النوعية من المواطنين تؤكد أن لديها حسًا دينيًا ووطنيًا وأمنيًا.. وأنهم حريصون على حفظ الدين والوطن».

وعلى الفور، أعطى الوزير تعليمات لمساعديه، بالحصول على نسخ من الكتيبات التي تحدث عنها المواطن، والمنشورة بعدة لغات لمراجعتها.

وكان الوزير، قد وجَّه في وقت سابق، بقبول أبناء الشهداء من الجنود البواسل المرابطين على الحدود، ضمن المشاركين في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، في الدورة المقبلة 22، تقديرًا وأداء لبعض حق هؤلاء الأبطال الأشاوس، الذين يدافعون عن حدود البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة حظيت بشرف تنظيم مسابقة خادم الحرمين الشريفين المحلية لتلاوة القرآن الكريم للبنين والبنات، وعملت بكل جهدها على إنجاحها وظهورها بالمظهر اللائق، كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين.