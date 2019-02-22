أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط مليونين و666 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، حتى نهاية يوم الخميس 16 / 6 / 1440هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط 2666916 مخالفًا، منهم 2078375 مخالفًا لنظام الإقامة، و407966 مخالفًا لنظام العمل، و180575 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت الداخلية إلى أن إجمالي من تم ضبطهم، خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، بلغ 45022 شخصًا، 51% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1907 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأكدت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم، بلغ 3403 أشخاص.

وأوضحت أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، بلغ 1095 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1070 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 25 سعوديًا.

وقالت وزارة الداخلية، إن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، 11525 وافدًا مخالفًا، منهم 10132 رجلًا، و1393 امرأة.

وأشارت إلى أنه جرى إيقاع العقوبات الفورية بحق 405587 مخالفًا، وإحالة 365397 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 455098 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 674952 مخالفًا.