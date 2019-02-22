بالصور.. محافظ الطوال يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب حمدي

أدّى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وجموع الأهالي، بجامع قرية شعب الذيب، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب علي محمد حاج الحمدي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحدّ الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل محافظ الطوال، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لوالد وأسرة الشهيد، سائلًا الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد نجلهم في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدّى الصلاة مع محافظ الطوال، عدد من ضباط القوات المسلحة والأمنية ومديري الدوائر الحكومية ومشائخ وجموع من أهالي الطوال.

يشار إلى أن مجلس الشورى، طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 19 فبراير الجاري، بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتتضمن تقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.