شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد⁩ يطمئن على صحة رئيس تحرير صحيفة الرياض بعد تعرضه لوعكة الصحية في الصين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:07 مساءً, 22 فبراير 2019 م المناطق - الرياض زار ‏‎صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- رئيس تحرير صحيفة الرياض، فهد العبدالكريم، عضو الوفد الإعلامي المرافق في المستشفى بالعاصمة الصينية بكين، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به. ووجّه ولي العهد بنقل العبدالكريم بطائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض .

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ولي العهد⁩ يطمئن على صحة رئيس تحرير صحيفة الرياض بعد تعرضه لوعكة الصحية في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.