شكرا لقرائتكم اكتمال وصول القوات المشاركة في درع الجزيرة المشترك 10 في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

اكتمل وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية المشاركين في تمرين “درع الجزيرة المشترك 10” ، الذي ينطلق غداً بالمنطقة الشرقية.

وأوضح قائد المنطقة الشرقية قائد قوة الواجب المشتركة في تمرين “درع الجزيرة المشترك 10” اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني أن الجميع جاهز لبدء تنفيذ التمرين مع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه سيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.



من جانبه بيّن اللواء الركن عبد العزيز البلوي أن تمرين “درع الجزيرة 10” يأتي ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين مجلس دول التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية وإبراز التجانس في المجال العسكري وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الإستراتيجيه العسكرية.



يذكر أن تمرين “درع الجزيرة” المشترك يُعد من التمارين المتطورة الضخمة، وجزءًا من رؤية إستراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، لما لها من دورٍ كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم.



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