شكرا لقرائتكم اختتام دورة الشهيد محمد النشيلي في أبو عريش جازان وشقيقه يتحدث إلى “المواطن” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

اختتمت مساء أمس الخميس دورة الشهيد محمد النشيلي، وذلك على ملعب “الفرسان” بأم النور التابعة لمحافظة أبو عريش بجازان.

وأنهى مركز النشاط الاجتماعي بقرى وادي “الرباح”، التابع للجنة التنمية الاجتماعية بعياش بمحافظة أبو عريش، دوري بطولة الشهيد محمد موسى النشيلي رحمة الله بحضور محافظ أبو عريش محمد الشهراني وشيخ شمل المسارحة الشيخ حسين فقيهي والشيخ يحي النشيلي والشيخ علي محزري ورئيس التنمية الاجتماعية بعياش علي عياشي.

وأقيم الحفل الختامي بعد نهاية المباراة الختامية بين فريقي “الجعدية” وفرسان العقلة، حيث انتهت المباراة بفوز فريق الجعدية بنتيجة “2/ 0″، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة للشيخ يحيى النشيلي، أكد فيها أن رعاية الشباب هدف إستراتيجي، مقدمًا شكره وتقديره إلى المحافظ على حضوره، كما شكر الرعاة والداعمين والمؤسسات العامة والتعليمية والإعلاميين وكل من ساند في تنظيم ونجاح هذه البطولة.

وشارك مجموعة من الأطباء والفنيين بالشؤون الصحية بجازان حملة تبرع بالدم خصصت لهم اللجنة موقعًا خاصًّا، وتقدم الشيخ يحيى النشيلي المتبرعين، فيما شارك فريق الكشافة بمدرسة صفوة الابتدائية في عمل تنظيم وتقديم أناشيد وطنية بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائز بالمركز الأول بالكأس والميداليات الذهبية والمركز الثاني بالميداليات الفضية وكرم “اجتماعي وادي الرباح” الرعاة والمشاركين؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة في نجاح هذا الدوري، ثم شاهد الجميع العروض النارية والأناشيد الصوتية.

وفي حديث خاص إلى “متابعات الخليج 365” تقدم شقيق الشهيد أحمد موسى النشيلي بالشكر الجزيل إلى جميع العاملين على نجاح دورة أخيه، مؤكدًا أن الجميع يقف صفًّا واحدًا مقدمين أرواحهم فداءً للدين والوطن الغالي بقيادة الحكومة الرشيدة، سائلًا الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وينصر أبطالنا البواسل المرابطين على الحدود وأن يتغمد شهداءنا بالرحمة والمغفرة.

الجدير بالذكر أن أبناء الشهيد محمد موسى النشيلي ووالده شاركوا في الحضور اليومي لهذه الدورة وختامها.



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