الان تتابع “الأرصاد” تتوقع هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس لطقس غد السبت الموافق 2019/02/23 في المملكة. وقالت الهيئة، إن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على “الرياض، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية، مرتفعات عسير، جازان، الباحة، مرتفعات مكة”.

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