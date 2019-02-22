الان تتابع تنبيه مهم من وزارة التعليم للمتقدمين لحركة النقل الخارجي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض الخليج 365 عبد الله العازمي

وجهت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم تنبيها مهم إلى جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المتقدمين لحركة النقل الخارجي.

وجاء في التوجيه: استمراراً للعمل وفق الخطة الزمنية المعلنة، تم فتح النظام لطباعة استمارة النقل الخارجي وتزامن مع ذلك البدء بإرسال نسخة منها على بريد المتقدم المسجل في النظام وتم الانتهاء من إرسال 72% منها ولا زال الإرسال مستمراً حتى اكتمال جميع الاستمارات.

وقالت إن الاستمارة المرسلة ستكون حالة النقل فيها إحدى ثلاث حالات:

1- استمارة طلب نقل خارجي حالته “مستقل” وتظهر للمتقدم بطلب نقل مستقل أو بطلب نقل مشروط بلم الشمل ولكن لم تكتمل جميع شروطه.

2- استمارة طلب نقل خارجي حالته “مشروط بلم الشمل” وتظهر للمتقدمين بطلب لم شمل مكتمل الشروط.

3- استمارة طلب نقل حالته “مستبعد” وتظهر لمن لديه أحد أسباب الاستبعاد من الحركة مع ذكر السبب.