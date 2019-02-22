، اللائحة الجديدة تمكّن اثنين من شغل وظيفة واحدة واقتسام الراتب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "اليوسف": التعاقد يخدم من لا تسمح ظروفهم بالعمل لأوقات طويلة مثل المرضى

كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح عادل اليوسف، أن اللائحة الجديدة والتي أفصحت عنها الوزارة هذا الأسبوع، وحملت العديد من التعديلات، ستمكّن شخصين من شغل وظيفة واحدة بدوام جزئي، وذلك إما عن طريق اقتسام الساعات في اليوم الواحد أو الأيام في الأسبوع، مشيرًا إلى أن راتب الوظيفة سيتم تقسيمه على الشخصين شاغليها.

وبين في مداخلة مع برنامج "يا هلا" أن هذا النوع من التعاقد يخدم الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم بالعمل لساعات طويلة مثل المرضى، ويخدم أيضًا الجهة ويحقق الأهداف المنشودة.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت قبل أيام عن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 14 فبراير من العام 2019م، بعد اعتمادها من اللجنة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ إذ سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا من تاريخ