بعد أن أثارت تساؤل الكثيرين.. تعرف على ترجمة العبارة الصينية المكتوبة على النصب التذكاري جوار ولي...

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن السياسي، عن معنى العبارة المكتوبة على نصب تذكاري على سور الصين العظيم ، بعد أن تداول النشطاء صورة ولي العهد وهو يقف بجانبه.

وحول ذلك قال المبتعث فهد عريشي ، وهو أحد أعضاء فريق الترجمة في قصر الضيافة والمبتعث في الصين بادر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : يتساءل البعض عن صورة ولي العهد مع هذا النصب التذكاري على سُور الصين العظيم وما المكتوب عليه باللغة الصينية؟! ” .

وأضاف عريشي : مكتوب «不到长城非好汉» وهي مقولة قالها الزعيم الصيني الراحل ماو عام 1935، وتعني: «ليس بطلاً حقيقياً من لم يزر سُور الصين العظيم».