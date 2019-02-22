بالصور: تعرف على العبارات التي كتبت على قائمة المأدبة المقامة على شرف ولي العهد بالصين

تضمنت مأدبة الطعام التي أقامها رئيس جمهورية الصين الشعبية “شي جين بينغ”؛ على شرف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، صورة للقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني شي جين بينغ؛ في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس في أثناء انعقاد القمة العشرين بتاريخ 30 نوفمبر 2018.

واشتملت القائمة على حديثٍ لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال فيه “تولي السعودية حكومةً وشعباً اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات مع الصين، وتعدها شريكاً إستراتيجياً مهماً، وتحرص على المواءمة بين إستراتيجياتها التنموية ومبادرة الحزام والطريق”.

واستذكرت القائمة حديثاً للرئيس الصيني كُتب باللغتين العربية والصينية، قال فيه “تنظر الصين إلى السعودية كشريك مهم للتعاون في بناء “الحزام والطريق”، وتحرص على بذل جهود مشتركة مع الجانب السعودي لإثراء مقومات علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما يخدم شعبَي البلدين بشكل أفضل، ويعزّز السلام في العالم والمنطقة”.