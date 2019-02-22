رب ضارة نافعة.. استغناء روضة عن خدمات فتاة يدفعها لافتتاح معهد لتعليم الإنجليزية

أنشأت فتاة معهدًا متخصصًا بمنطقة القصيم بتمويل من بنك التنمية؛ لتدريس اللغة الإنجليزية للأطفال، بعد فصلها من العمل بإحدى دور رعاية الأطفال ليكون ذلك تحديًا ودافعًا لها لتعليم الصغار بمشروع تنفّذه من نفسها.

واستعرضت تهاني الدويح، صاحبة المشروع، تجربتها في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول «فرصتي» المقام بمدينة بريدة، قائلة: إن تفاصيل تجربتي، تعود إلى استغناء إحدى دور رعاية الأطفال عن خدماتي، لكن رب ضارة نافعة، فلقد وردت إليّ فكرة هذا المشروع، بعد ما تعرضت له، حيث بدأت أدرّس الإنجليزية للأطفال بطريقة متقنة تمكنهم من تحدثها بطلاقة.

وأضافت: دفعتني رغبتي في تعليم الأطفال للغة الإنجليزية، إلى تنفيذ فكرتي؛ فهرعت مسرعة لبنك التنمية، بعد أن استوفيت كل الطلبات وحصلت على القرض وافتتحت المعهد؛ ويدرس فيه حاليًا أكثر من ١٠٠ طفلة، وأستعد للتوسع بفتح قسم للأولاد قريبًا.

وتابعت الدويح، إن عصاميتي دفعتني إلى أن أحصل على بكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة القصيم، وإصراري لم يجعلني أستسلم لقرار استغناء تلك روضة الأطفال التي كنت أعمل بها عني، وبنجاحي في هذا التوجه فزت بجائزتي «عصامي» و«الإصرار»، ووفقت بأن أحتضن 10 زميلات يعملن في المعهد بجدّ وحيوية.

واستكملت؛ إن مثل هذه المشاريع النوعية يجب أن تكون عامل توجيه للشباب والفتيات؛ لأن الدولة بحاجة إليها، ولا تزال لدى عديد منهم الأفكار النموذجية لكنها تحتاج إلى البدء بتنفيذها والإصرار على القيام بالمهامّ اللازمة لذلك من دون خوف أو تردد.

كان الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، قد افتتح أمس الخميس، ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول «فرصتي»، الذي تنظّمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ وذلك في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة خلال الفترة من 15-18/6/1440هـ.

وبيّن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن الهدف من إقامة هذه الملتقيات هو الأخذ بيد الشباب والمستثمرين نحو النجاح وتحقيق تطلعات القيادة، مشيرًا إلى مبادرات الهيئة عبر الاستثمار الجريء، من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة مع الشركات الناشئة وبرنامج الاستثمار في الصناديق.