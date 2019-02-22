أعلن الديوان الملكي، وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وقال الديوان الملكي، في بيان صادر عنه اليوم، إنه سيصلى على الأميرة، اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440ه، بعد صلاة العشاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان الديوان الملكي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العشاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.