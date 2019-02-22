توجيه عاجل... ولي العهد السعودي يستدعي طائرة إسعاف

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيها عاجلا، باستدعاء طائرة إسعاف خاصة، أثناء الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى العاصمة الصينية بكين.
ووجه ولي العهد السعودي بنقل رئيس تحرير صحيفة "الرياض" السعودية، فهد العبد الكريم بطائرة إخلاء طبي إلى #الرياض بعد تعرضه لوعكة صحية.
وزار الأمير محمد بن سلمان، فهد العبد الكريم في بكين، واطمأن على صحته في غرفته بالمستشفى.
ووصل محمد بن سلمان إلى الصين، أمس الخميس 21 فبراير / شباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي، وشملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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