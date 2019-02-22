السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يدشن بوابة إلكترونية لدعم الموارد الذاتية بجامعة أم القرى

مكة المكرمة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس, البوابة الإلكترونية لإدارة الاستثمار التي تحتوي على قاعدة بيانات وخريطة حرارية لـ 110 مواقع استثمارية تابعة للجامعة في موقعها الرئيس بالعابدية، ومكة المكرمة، وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم، لزيادة الإيرادات وتدعيم الموارد الذاتية، بحضور المشرف العام على إدارة الاستثمار الدكتور سعود الحارثي، ونائبه الدكتور أيمن الرحيلي.وقال الدكتور بافيل :" نسعى إلى تطوير الجوانب الاستثمارية للجامعة بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020، ورؤية 2030، بصفته ذو أهمية كبيرة لتنويع مصادر الدخل وتطوير المرافق والمنشآت بشكل فعال"، منوهًا بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي شدد على أهمية دراسة وضع الفرص الاستثمارية في الجوانب التي تحتاجها الكليات ومرافق الجامعة المختلفة، وطرحها أمام المستثمرين، لتنويع مصادر دخل الجامعة".وبين المشرف العام على إدارة الاستثمار، أنهم يسعون إلى التميز في تحقيق أفضل الاستثمارات بأقل قدر من المخاطر، والحرص على تنمية الموارد الاستثمارية للجامعة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.واستعرض الدكتور الرحيلي، الخريطة الحرارية الفرص الاستثمارية، التي تمكن المستثمر من معرفة جميع البيانات المتعلقة بالموقع الاستثماري المطروح للمنافسة، من حيث الكثافة البشرية ونسبة أعداد الطلبة، بالإضافة إلى وجود قاعدة معلوماتية تسهل إجراءات الحصول على البيانات الاستثمارية للمواقع، ووضع مؤشرات الأداء والجودة.// انتهى //14:36ت م0059