السعودية اليوم / برنامج تدريبي لمنسقات الأمن والسلامة بتعليم نجران



نجران 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

أقامت إدارة التعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة أمس، برنامجًا تدريبيًا لمنسقات الأمن والسلامة في المدارس, وذلك بمقر الإدارة.

وأشتمل برنامج التدريب الذي استهدف 34 منسقة للأمن والسلامة بمدارس المنطقة، على شرح طريقة استخدام طفايات الحريق، وكيفية التعامل معها، ومعرفة آلية عمل أجهزة حماية التيار الكهربائي، والطريقة الصحيحة في تحديد نقاط التجمع والإخلاء الصحيح.

// انتهى //

14:34ت م

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نجران 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأقامت إدارة التعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة أمس، برنامجًا تدريبيًا لمنسقات الأمن والسلامة في المدارس, وذلك بمقر الإدارة.وأشتمل برنامج التدريب الذي استهدف 34 منسقة للأمن والسلامة بمدارس المنطقة، على شرح طريقة استخدام طفايات الحريق، وكيفية التعامل معها، ومعرفة آلية عمل أجهزة حماية التيار الكهربائي، والطريقة الصحيحة في تحديد نقاط التجمع والإخلاء الصحيح.// انتهى //14:34ت م0057

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