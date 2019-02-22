انت الان تتابع تفاصيل خبر الفشل يهدم استثمارات "آل الشيخ" الرياضية في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 02:23 مساءً - أعلن الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، سحب كافة استثماراته في مصر، وبيع ناديه "بيراميدز" لمستثمر إماراتي، وذلك بعد سلسلة انتقادات ورفض من الجمهور المصري.

وأعلن "بيراميدز" في بيان، عن نقل ملكية النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية لتركي آل الشيخ.

وفي وقت سابق الخميس، ألمح آل الشيخ إلى تجميد استثماراته في الكرة المصرية، وإيقاف نشاط ناديه، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أمس الخميس، للمذيع أسامة كمال، يهاجم فيه اتحاد الكرة بعد تمسكه بتبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بلقاء كأس مصر، يوم الخميس المقبل.

وقال أسامة كمال عبر برنامجه، إنه لا بد من احترام المصريين وعدم البحث عن "كسر نفسهم".

وعلق آل الشيخ على الفيديو: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسره لحد".

وأشعلت سياسات آل الشيخ في الرياضة المصرية، أزمة بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي، حيث طلب تأجيل لقاء بيراميدز والأهلي بالدور الثاني من الدوري، لحين خوض حامل اللقب مباراة القمة أمام الزمالك في ختام الدور الأول، حفاظا على تكافؤ الفرص.

وتم تأجيل مباراة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز واستبدالها بمباراة الكأس، وهو ما يرفضه النادي الأهلي.

وواجهت نشاطات آل الشيخ الرياضية في مصر انتقادات واسعة واستياءً من الجمهور المصري وصل إلى حد شتمه على مدرجات الملاعب.

وكان آل الشيخ قال، في يناير الماضي، إنه يدرس عرضاً خليجياً لبيع نادي "بيراميدز" المصري، الذي يستحوذ على ملكيته، وذلك بعد 10 أيام من إقالته من مناصبه الرياضية في المملكة.

واشترى المسؤول السعودي، في يونيو الماضي، نادياً مغموراً يُدعى "الأسيوطي سبورت"، وغيّر اسمه إلى "بيراميدز"، كما عزّز صفوفه بلاعبين محليين وأجانب مقابل مبالغ مالية طائلة، من أجل منافسة الغريمين التقليديين (الأهلي والزمالك) في الدوري المصري الممتاز.