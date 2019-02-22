انت الان تتابع تفاصيل خبر إحصائية رسمية تكشف حجم هدر الطعام في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 02:23 مساءً - بلغت نسبة الفقد والهدر بالغذاء بالمملكة العربية السعودية 33.1%، بحسب نتائج المسح الميداني الشامل للبرنامج الوطني المتعلق بالأمر، وذلك في 35 مدينة بمختلف مناطق البلاد.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة العامة للحبوب ومجموعة "صافولا" وقّعتا، أمس الخميس، مذكرة تفاهم تُعد الأولى من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال إطلاق مؤشر "الفقد والهدر في الغذاء في المملكة".

ونصّت الاتفاقية على تطوير مفاهيم وتطبيقات جديدة لتوعية المجتمع للحد من الهدر والفقد من الغذاء، وتكثيف الأفكار والأدوات الهادفة إلى تعزيز تقدير النعمة.

وقال مدير مؤسسة الحبوب، أحمد الفارس: "تدعم الاتفاقية مبادرة البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الأغذية بالمملكة؛ وهو تقليص الكميات المفقودة والمهدَرة في الغذاء عبر اتّباع أحدث المعايير والتجارب الدولية وابتكار وسائل جديدة لإدارة الغذاء وإعادة تدوير فائض الطعام".

هذا وقد كشفت دراسة نشرتها جريدة الحياة السعودية، في 31 ديسمبر 2018، أن نسبة الهدر الغذائي في المملكة تبلغ 60%، مشيرة إلى أن قيمة الهدر في الألبان ومنتجاتها عالية مقارنة ببقية المنتجات الغذائية، وتم تعريف الهدر الغذائي في الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث في الهيئة العامة للغذاء والدواء بـ"التخلّص من أي مادة غذائية خلال الأيام السبعة الماضية".

وتنوعت المنتجات الغذائية بحسب الدراسة ما بين الحليب ومنتجاته، والخبز والأرز، والفواكه والخضراوات، واللحوم بأنواعها، والمعلّبات والحبوب الجافة، وأغذية الأطفال، والمشروبات والعصائر.

وعُلّل الهدر -وفق الدراسة- بسبب فساد المواد الغذائية أو انتهاء تاريخ صلاحيتها، وبلغ الهدر الغذائي للحليب ومنتجاته نحو 28%، وهي حصيلة عالية مقارنة ببقية المواد الغذائية، التي تبلغ نسبة الهدر الغذائي فيها مجملاً نحو 33%، في حين أن 39% من المشاركين في الدراسة أفصحوا عن عدم هدر أي مادة غذائية.

وتعتبر الدراسة التي نُفذت خلال الفترة من مارس 2018 إلى يوليو 2018، من أوائل الدراسات المسحيّة التي تدرس نسبة الهدر الغذائي في المملكة، وغطّت عينات متساوية من الأفراد السعوديين من الذكور والإناث في 13 منطقة إدارية، بواقع 3699 مشاركاً من داخل المملكة.