شكرا لقرائتكم بقيمة 10 مليارات دولار.. صفقة ضخمة لأرامكو خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

وافقت شركة أرامكو على مشروع مشترك مع شركتين صينيتين لبناء مجمع تكرير وبتروكيماويات بتكلفة عشرة مليارات دولار، مؤكدة التزامها بتعزيز الاستثمارات في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت الشركة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لشبكة بلومبيرغ، إن أرامكو ستشارك مع مجموعة شركات الصناعات الصينية الشمالية المعروفة باسم “نورينكو” و”بانجين سينسين” لتشكيل شركة هي هواين أرامكو” للبتروكيماويات المحدودة.

وسيشمل المشروع مصفاة تكرير بقدرات 300 ألف برميل يوميًا، وستوفر أرامكو ما يصل إلى 70 % من خام التغذية للمجمع، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024.

الاتفاق الذي تم توقيعه خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بكين هو جزء من استراتيجية لتأمين الطلب على الخام السعودي من خلال الاستثمار في أصول الطاقة بأكبر منطقة مستهلكة للنفط، وهو ما يأتي استكمالًا لسلسلة من المشروعات التي شهدتها جولة ولي العهد في الهند وباكستان.

وشملت الاستثمارات الأخرى المتفق عليها مؤخرًا حصصًا في شركة هيونداي للبترول الكورية الجنوبية ومجمع البتروكيماويات في ماليزيا.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو: “اتفاقنا اليوم مع نورينكو ومقاطعة لياونينغ هو دليل واضح على استراتيجية أرامكو لنقل العلاقة إلى ما هو أبعد من علاقة بين بائع ومشتر، حيث يمكننا القيام باستثمارات كبيرة للمساهمة في النمو الاقتصادي للصيني”.

وستستحوذ أرامكو السعودية على حصة 35 % في الشركة الجديدة، في حين ستمتلك نورينكو وبانجين سينسين 36 % و 29 % على التوالي، كما تعتزم أرامكو تأسيس شركة لتجارة الوقود بالتجزئة في الصين، وفقًا للبيان.

وبحلول نهاية عام 2019، من المتوقع أن تتعاون أرامكو وشمال هوجين ولياونينغ في مجال البناء مع شركة المجموعة لتطوير شبكة محطات الوقود بالتجزئة في الأسواق المستهدفة.

وتم التوقيع على اتفاق إطاري أولي للمصفاة لياونينغ لأول مرة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبكين مارس 2017.



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