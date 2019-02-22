شكرا لقرائتكم أرامكو تستحوذ على حصة من مشروع جيانج للبتروكيماويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، وقعت أرامكو اليوم اتفاقيتين ضمن حزمة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وقد وقعت أرامكو اتفاقية تعاون للاستحواذ على 9 % من مشروع جي جيانج للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار إز إيلين (PX)، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، فيما وقعها عن الجانب الصيني عمدة مدينة تشوشان السيد خه تشونغ وي.

كما تم التوقيع على اتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية (نورينكو) وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، بينما وقعها عن الجانب الصيني حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينغ السيد تانغ بيجيون ورئيس مجلس إدارة شركة نورينكو السيد كايهي جيا.



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