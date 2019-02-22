، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" يدعو إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة وخباش والأجزاء المجاورة.

وأوضحت "الهيئة"، أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.