، مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ تشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في مأرب ،

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بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالمرحلة الأولى من مشروع تهيئة وتشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في محافظة مأرب؛ ليخدم 1.300.000 مراجع من المحافظات اليمنية كافة.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم؛ أنه امتداداً للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن، فقد وقّع المركز في 9 يناير 2019م اتفاقية لتهيئة وتشغيل مركز متخصص لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2.977.777 مليون دولار.
وأضاف، أن المشروع يهدف إلى علاج إصابات العيون والتعامل الطبي المهني مع تلك الحالات بمختلف أنواعها، إضافة إلى تقديم التثقيف الصحي للعناية بالعين والتدخل المبكر لحالات البصر في جميع شرائح المجتمع، وتأمين الاحتياجات الطبية لمرضى ومصابي العيون وتخفيف معاناتهم، وخاصة أمراض العمى، فضلاً عن توطين خدمات طبية تخصصية مرجعية في محافظة مأرب ومديرياتها، دعماً لوزارة الصحة والسكان اليمنية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت حالياً، وتشمل تأهيل مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية والخدمات المساندة تستمر أربعة أشهر -بإذن الله-، فيما تبدأ المرحلة الثانية بتشغيل واستقبال المرضى والبدء بالخطة التشغيلية والعلاجية مطلع شهر شوال المقبل لمدة ثلاث سنوات.
مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ تشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في مأربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-22
بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالمرحلة الأولى من مشروع تهيئة وتشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في محافظة مأرب؛ ليخدم 1.300.000 مراجع من المحافظات اليمنية كافة.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم؛ أنه امتداداً للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن، فقد وقّع المركز في 9 يناير 2019م اتفاقية لتهيئة وتشغيل مركز متخصص لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2.977.777 مليون دولار.
وأضاف، أن المشروع يهدف إلى علاج إصابات العيون والتعامل الطبي المهني مع تلك الحالات بمختلف أنواعها، إضافة إلى تقديم التثقيف الصحي للعناية بالعين والتدخل المبكر لحالات البصر في جميع شرائح المجتمع، وتأمين الاحتياجات الطبية لمرضى ومصابي العيون وتخفيف معاناتهم، وخاصة أمراض العمى، فضلاً عن توطين خدمات طبية تخصصية مرجعية في محافظة مأرب ومديرياتها، دعماً لوزارة الصحة والسكان اليمنية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت حالياً، وتشمل تأهيل مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية والخدمات المساندة تستمر أربعة أشهر -بإذن الله-، فيما تبدأ المرحلة الثانية بتشغيل واستقبال المرضى والبدء بالخطة التشغيلية والعلاجية مطلع شهر شوال المقبل لمدة ثلاث سنوات.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
01:05 PM
يخدم 1.3 مليون مراجع من المحافظات اليمنية كافة
بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالمرحلة الأولى من مشروع تهيئة وتشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في محافظة مأرب؛ ليخدم 1.300.000 مراجع من المحافظات اليمنية كافة.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم؛ أنه امتداداً للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن، فقد وقّع المركز في 9 يناير 2019م اتفاقية لتهيئة وتشغيل مركز متخصص لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2.977.777 مليون دولار.
وأضاف، أن المشروع يهدف إلى علاج إصابات العيون والتعامل الطبي المهني مع تلك الحالات بمختلف أنواعها، إضافة إلى تقديم التثقيف الصحي للعناية بالعين والتدخل المبكر لحالات البصر في جميع شرائح المجتمع، وتأمين الاحتياجات الطبية لمرضى ومصابي العيون وتخفيف معاناتهم، وخاصة أمراض العمى، فضلاً عن توطين خدمات طبية تخصصية مرجعية في محافظة مأرب ومديرياتها، دعماً لوزارة الصحة والسكان اليمنية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت حالياً، وتشمل تأهيل مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية والخدمات المساندة تستمر أربعة أشهر -بإذن الله-، فيما تبدأ المرحلة الثانية بتشغيل واستقبال المرضى والبدء بالخطة التشغيلية والعلاجية مطلع شهر شوال المقبل لمدة ثلاث سنوات.
، مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ تشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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