السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يقف على احتياجات مسجد الجعرانة بمكة المكرمة



مكة المكرمة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجولات تفقدية للمواقيت ومساجدها بمنطقة مكة المكرمة؛ بمرافقة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمدير العام للشؤون المالية خالد الدخيل، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، وعدد من المهندسين بفرع الوزارة بمكة المكرمة، وذلك للوقوف على استعداداتها ومدى جاهزيتها قبل موسم رمضان للعام الجاري، للتأكد من خدماتها.

وأكد معاليه أن هذه الجولات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في إطار الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين للوقوف على المرافق الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وشملت جولة معاليه، اليوم مسجد الجعرانة بمكة المكرمة ،موضحاً أنه سيتم تنظيم وترتيب محيط المسجد، والرقي بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بشكل عاجل وسريع، إذ ستعد الجهات المختصة في الوزارة، دراسة متكاملة؛ لتوسعة المسجد وتحسين مرافقه .

ووجّه معاليه بإسناد المسجد لشركة حراسات أمنية والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لمعالجة القصور في الخدمات،فيما التقى بعض المعتمرين، واستمع لاحتياجاتهم وطلباتهم،مؤكداً العمل بما يحقق لضيوف الرحمن مزيداً من الطمأنينة والخشوع.

// انتهى //

13:39ت م

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مكة المكرمة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسقام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجولات تفقدية للمواقيت ومساجدها بمنطقة مكة المكرمة؛ بمرافقة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمدير العام للشؤون المالية خالد الدخيل، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، وعدد من المهندسين بفرع الوزارة بمكة المكرمة، وذلك للوقوف على استعداداتها ومدى جاهزيتها قبل موسم رمضان للعام الجاري، للتأكد من خدماتها.وأكد معاليه أن هذه الجولات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في إطار الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين للوقوف على المرافق الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.وشملت جولة معاليه، اليوم مسجد الجعرانة بمكة المكرمة ،موضحاً أنه سيتم تنظيم وترتيب محيط المسجد، والرقي بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بشكل عاجل وسريع، إذ ستعد الجهات المختصة في الوزارة، دراسة متكاملة؛ لتوسعة المسجد وتحسين مرافقه .ووجّه معاليه بإسناد المسجد لشركة حراسات أمنية والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لمعالجة القصور في الخدمات،فيما التقى بعض المعتمرين، واستمع لاحتياجاتهم وطلباتهم،مؤكداً العمل بما يحقق لضيوف الرحمن مزيداً من الطمأنينة والخشوع.// انتهى //13:39ت م0045

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