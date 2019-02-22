السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تفرج عن أسير فلسطيني من اليامون بعد قضاءه 23 عاما



جنين 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، أسير فلسطيني من اليامون بعد قضاءه 23 عاما في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في جنين أن سلطات الاحتلال أفرجت الليلة الماضية عن الأسير تيسير نجيب سمودي (62 عاما) بعد اعتقال دام 23 عاما، من سجن بئر السبع.

// انتهى //

13:23ت م

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جنين 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، أسير فلسطيني من اليامون بعد قضاءه 23 عاما في سجون الاحتلال.وأفادت مصادر فلسطينية في جنين أن سلطات الاحتلال أفرجت الليلة الماضية عن الأسير تيسير نجيب سمودي (62 عاما) بعد اعتقال دام 23 عاما، من سجن بئر السبع.// انتهى //13:23ت م0041

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